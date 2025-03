Today.it - Dazi di Trump, crisi immobiliare e bassi consumi: come la Cina pensa di risollevare la sua economia

Leggi su Today.it

Sono arrivati ini giorni in cui si parla e si decide del futuro economico e politico del Paese. In una Pechino blindata, sono iniziati oggi i lavori delle "Due Sessioni" (Lianghui in cinese), le riunioni annuali della Conferenza consultiva politica del popolo cinese e dell'Assemblea.