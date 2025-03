Dilei.it - Davide Lacerenza, chi è l’ex compagno di Stefania Nobile

, imprenditore milanese noto per essere il titolare del locale La Gintoneria di, è stato arrestato il 4 marzo dalla Guardia di Finanza di Milano con l’accusa di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, nonché detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo le indagini in corso, l’uomo, in concorso concompagna e sociae un terzo soggetto, avrebbe offerto ai clienti del suo locale servizi diversi da quelli dichiarati, oltre che illegali. Tra questi, la possibilità di consumare droga e usufruire di prestazioni sessuali da parte di escort appena diciottenni.Chi èNato nel 1965,ha raccontato la propria storia nell’autobiografia pubblicata nel 2020 con Sperling & Kupfer, intitolata Vergine, single e milionario.