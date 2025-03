Lanazione.it - Davide Astori, sentenza della Cassazione: confermata la condanna al prof Galanti

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 4 marzo 2025 – E’ arrivata poco prima delle 18,30 laper la morte dell'ex capitano viola. La procura generale aveva chiesto il rigetto del ricorsodifesa e, quindi, sollecitato la confermaa un anno di reclusione (pena sospesa) per ilessore Giorgio, ex direttore di medicina dello sport dell'ospedale di Careggi, difeso dagli avvocati Sigfrido Fenyes e Tullio Padovani. Lastasera, 4 marzo, ha confermato ladi. Il ricordoFiorentina Laè oggi, settimo anniversariomorte del calciatore.fu trovato morto nella camera di albergo a Udine la mattina del 4 marzo 2018, dove era insieme alla sua squadra. A ucciderlo secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini fu un'aritmia ventricolare maligna dovuta a una grave patologia cardiaca che non gli era mai stata diagnosticata.