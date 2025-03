Lettera43.it - David di Donatello 2025, come cambiano le giurie

La 70esima edizione deidi, premi cinematografici assegnati ogni anno ai migliori film della stagione dall’Accademia del cinema italiano, presentano un’importante novità in merito ad alcune. Rivoluzionate infatti le commissioni che selezioneranno i documentari e i corti in lizza per la statuetta del, con particolare attenzione agli operatori del settore. In accordo con le associazioni di categoria, la presidente e direttrice artistica Piera Detassis ha confermato che nei due gruppi ci sarà una prevalenza di professionisti impegnati nel campo,registi o montatori, in contrapposizione con il passato dove a fare la voce grossa erano giornalisti e critici. Una scelta spinta dalla volontà di uniformarsi con quanto avviene anche all’estero per riconoscimenti simili.