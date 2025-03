Spettacolo.periodicodaily.com - “David Costa Wallace”: Il Nuovo Singolo di Fidelio in Arrivo

Dal 7 marzo 2025 sarà rotazione radiofonica “”, ildidisponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 7 febbraio.“”: Un’Esplorazione Musicale dell’Influenza del Podcast MorningDal 7 marzo 2025, ildi, intitolato “”, entrerà in rotazione radiofonica. Il brano è disponibile sulle piattaforme di streaming digitale a partire dal 7 febbraio. Questa canzone si propone di esplorare l’influenza del podcast Morning, condotto da Francesco, sulla vita quotidiana e sul pensiero dei suoi ascoltatori.Un’Analisi Profonda dell’Influenza del Podcast“” si distingue per la sua melodia indie-pop e per il suo approccio critico nei confronti della crescente dipendenza dai contenuti di Morning.