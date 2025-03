Daredevil stagione 3 spiegazione del finale | un suggerimento su Bullseye

Leggi su Cinefilos.it

Mentre ci avviciniamo all'uscita della prossima serie revival di Disney+,: Rinascita, è importante riflettere su dove si trovava il Diavolo di Hell's Kitchen prima del suo ritorno. Dopo The Defenders che ha unito tutti gli eroi di strada Marvel/Netflix per una serie evento,è tornato per una terza e ultima, apparentemente concludendo definitivamente la saga dell'Uomo senza paura alla fine del 2018.Ironicamente, ha persino adattato la stessa trama Rinascita dai fumetti da cui la nuova serie prende il nome. Sebbene questa non sarebbe stata l'ultima volta che abbiamo visto Matt Murdock di Charlie Cox (che sarebbe poi tornato nell'MCU in Spider-Man: No Way Home), è stata la fine per un bel po' di tempo.