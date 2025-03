Daredevil stagione 2 spiegazione del finale | conosciamo The Puniscer

Leggi su Cinefilos.it

2,delTheLa secondadiè incentrata su Matt Murdock (Charlie Cox) che affronta il misterioso ordine di ninja noto come la Mano, guidato da Nobu Yoshioka (Peter Shinkoda). Dopo che Elektra Natchios (Élodie Yung) rientra nella vita di Matt, i due vivono una storia d’amore appassionata mentre cercano anche di capire come derubare Nobu e la Mano del loro potere.Neldella secondadi, Matt ed Elektra devono capire come affrontare Nobu senza cadere nella sua trappola. Oltre ad affrontare la Mano, Matt combatte i suoi demoni personali e si chiede se potrà mai essere onesto con Karen Page (Deborah Ann Woll) sulla sua doppia vita. Nel frattempo, ci sono enormi cambiamenti per Foggy Nelson (Elden Henson) e l’introduzione di Frank Castle (Jon Bernthal).