Game-experience.it - Daredevil: Rinascita, Funko presenta i prodotti per celebrare il Diavolo di Hell’s Kitchen

Leggi su Game-experience.it

Il 5 marzo 2025 segna il grande ritorno dicon la seriesu Disney+. Perl’evento,ha lanciato una collezione esclusiva dedicata al vigilante di, disponibile sueurope.com. I fan potranno arricchire la loro collezione con i nuoviPop! die del suo alter ego Matt Murdock, disponibili anche in edizioni speciali con teche protettive.Ma le sorprese non finiscono qui: la collezione comprende anche accessori Loungefly, tra cui un mini zaino e un portafoglio ispirati all’iconico supereroe Marvel, perfetti per chi vuole portare con sé un pezzo dell’universo di, azienda nata nel 1998 e divenuta famosa per le sue figure da collezione, continua a espandere il suo catalogo, offrendo sempre nuove opportunità per i fan di tutto il mondo.