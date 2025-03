Thesocialpost.it - Danilo Greotti morto a 24 anni: stroncato da un infarto durante una festa

Un arresto cardiaco improvviso hala vita di, 24, giovane di Gussago trasferitosi nel nord della Francia per lavoro. Il dramma si è consumato a Gravelines, città in cui viveva da tempo,una. Solo nelle ultime ore la salma è rientrata in Franciacorta, dopo che le autorità francesi hanno completato gli accertamenti e dato il nullaosta per il trasferimento.Leggi anche: Roma, uomo finisce contro un treno per un malore: colpito il vagone con la testaUn giovane talento della ristorazioneDopo aver conseguito il diploma alla scuola alberghiera,aveva lasciato l’Italia per affermarsi come barman, conquistando il rispetto e l’ammirazione di colleghi e amici. Nonostante la giovane età, aveva già costruito una carriera promettente nel settore della ristorazione, lavorando con passione e dedizione.