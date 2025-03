Iodonna.it - Dall'elegantissima ed eterea Bianca Balti, fino all'outifit da ninfa di Julia Fox. Parola d'ordine: "nudità".

Nel bene o nel male, purché se ne parli. Questa frase di Oscar Wilde trova spesso terreno fertile nel mondo della moda, dove non sempre è il buon gusto a farla da padrone, ma a volte anche la voglia di suscitare scalpore. È stato così anche per il red carpet degli Oscar 2025, dove alcune star hanno esibito look a dire poco discutibili. Oscar 2025, i best beauty look sul red carpet guarda le fotoFox e Olivia Wilde, la moda del seno scoperto agli Oscar 2025Se attrici come Demi Moore o Isabella Rossellini hanno brillato come esempio di buon gusto, durante la 97esima edizione degli Academy Awards, lo stesso non si può dire di alcune star, che hanno scelto dei look davvero provocanti.