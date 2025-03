Unlimitednews.it - Dalle Filippine al Nepal, al via la nuova stagione di Pechino Express su Sky

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – Ladiè pronta al check-in da giovedì 6 marzo su Sky e in streaming su NOW. Un viaggio adrenalinico che quest’anno si svilupperà in altezza, partendospiagge e dal mare cristallino dell’Oceano Pacifico, salendo su altipiani verdi e misteriosi, perdendosi all’interno di giungle imprevedibili, fino ad arrivare alle vette più elevate del pianeta: la rotta di questadello show Sky Original realizzato da Banijay Italia parte infatti, attraversa il nord della Thailandia e arriva fino al, Paese ricchissimo di vette sopra gli ottomila metri di altitudine.Sarà un viaggio che incontrerà condizioni ambientali e climatiche totalmente diverse tra loro e che porterà, appunto, i viaggiatori “Fino al tetto del mondo”.