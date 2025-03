Ilfattoquotidiano.it - Dalla “liposuzione artistica” al retreat in Sri Lanka e lo sconto per costruire casa: cosa c’è nella gift bag da 200 mila euro degli Oscar

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non hanno vinto l’, ma di certo non tornano aa mani vuote.hanno in comune Demi Moore, Timothée Chalamet, Cynthia Erivo, Ariana Grande, Isabella Rossellini e tutti gli altri candidati? Hanno visto sfumare la statuetta dalle loro mani ma hanno comunque ricevuto la leggendariabag “Everyone Wins”, il “premio di consolazione” più ambito di Hollywood. Un “pensierino” dal valore stimato di circa 200dollari, ideato nel 2000società di marketing di Los Angeles Distinctive Assets e diventato, nel corsoanni, un vero e proprio oggetto del desiderio, grazie ai suoi regali extra lusso e, a volte, decisamente stravaganti. Come ha spiegato il fondatore della società, Lash Fary, in un comunicato stampa, i regali sono un mezzo prezioso per le piccole aziende e i marchi emergenti per farsi conoscere direttamente tra l’élite di Hollywood.