Tvplay.it - Dalla Juve al Liverpool, via per 45 milioni: decisione presa

Lantus ha cominciato a progettare le prossime mosse di mercato. Si inserisce il: 45per la fumata bianca.delusione legata alle eliminazioni in Champions League e in Coppa Italia alla speranza di poter vincere lo scudetto. La vittoria ottenuta ieri sera ai danni del Verona ha aperto scenari inediti e finora sconosciuti in casa bianconera. La squadra di Thiago Motta, infatti, è a -6 dall’Inter capolista. La corsa per il titolo è quindi aperta mentre la qualificazione alla prossima edizione della Champions League appare all’orizzonte. Il club, di conseguenza, si è messa al lavoro al fine di individuare gli innesti da portare a Torino nel corso dell’estate.al, via per 45– TvPlay.it (Ansa)La priorità, in tal senso, consisterà nel rafforzare la difesa (Renato Veiga rientrerà al Chelsea) tuttavia il direttore sportivo Cristiano Giuntoli conta di potenziare anche il reparto offensivo, sfruttando i proventi della cessione di Dusan Vlahovic.