Dal sindaco Bochicchio a Trump, un pieno di risate a Castel di Lama

Musica, divertimento e premi alle maschere più belle. E’ stato un successo il Carnevale didi, che è andato in scena domenica pomeriggio. Ironia, riflessione, politica estera, torna il divertimento di sempre. Quest’anno la vittoria è andata al gruppo ‘Mereca Mereca’, secondo posto ‘Paese delle mera-viglie’ e infine al terzo posto si è piazzato ’Viaggi Marte . Sicuro’. E’ stato il presidente americanoil più bersagliato dal Carnevale lamense, ma non sono sfuggiti all’ironia né illamense Mauro, né tantomeno quello ascolano Marco Fioravanti, soprattutto per la questione delle luminarie natalizie. La pioggia scrosciante della mattina non ha fermato il desiderio di divertimento. L’impegno dell’amministrazione comunale ormai da anni è quello di riportare i carri, desiderio che è stato premiato da chi domenica era in strada.