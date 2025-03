Ilfattoquotidiano.it - Dal grande ritorno delle pellicce ai dettagli “bling-bling”: ecco come ci vestiremo il prossimo inverno secondo le passerelle della Milano Fashion Week

Chiuso il sipario sullemilanesi, è il momento di tirare le somme. Nei periodi di transizione però individuare tendenze specifiche è aleatorio, oltre che complesso. Mentre i brand del lusso fanno i conti con una brusca frenata nei conti e un riassestamento manageriale e creativo, in attesa di tempi migliori in passerella, negli showroom dei brand e nei spazi più suggestivi discelti per eventi e presentazioni on site, va in scena una moda che è tutto il contrario di tutto. C’è chi,Eleventy, da un lato non sembra abbandonare gli echi del quiet luxury promuovendo una moda “svuotata di inutili orpelli”,spiega anche la designer Maria Calderara per la sua Fw25/26, e chi dall’altro sembra già proiettato verso una nuova opulenza,Versace che ha già messo da parte le stampe floreali e i colori pastelloss25 per far tornare con prepotenza le stampe barocche e volumi over.