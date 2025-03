Gamberorosso.it - Dal cuore di Siracusa, i trend gastronomici che faranno parlare (e mangiare) il mondo

Leggi su Gamberorosso.it

Gambero Rosso per UnigroupTorna Uniday Expo, l’appuntamento biennale dedicato alHo.Re.Ca. che si terrà presso il Centro Commerciale Fiera del Sud di, dal 9 all’11 marzo 2025. Una vetrina che mette insieme, attraverso la formula del B2B, aziende leader, chef, esperti del settore, produttori del food & beverage locale, nazionale e internazionale, buyer.Organizzata e ideata da Unigroup s.p.a, distributore specializzato nel food service in Sicilia orientale, alla terza edizione di Uniday Expo parteciperanno 184 espositori e oltre 5000 visitatori. Per la prima volta, il Gambero Rosso sarà media partner dell’evento con focus e approfondimenti nei canali social, web, mensile, e la Masterclass sul vino curata da Gianni Fabrizio del Gambero Rosso, un vero e proprio viaggio dedicato all’eccellenza vitivinicola siciliana.