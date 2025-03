Gamberorosso.it - "Dal 2 aprile arrivano i dazi Usa sui prodotti agricoli". Trump invita gli agricoltori locali a produrre di più

Leggi su Gamberorosso.it

Se prima era solo una minaccia, adesso c’è una data: 22025. Il giorno in cui dovrebbero arrivare istatunitensi suidi importazione. Lo ha detto lo stesso Donald, rivolgendosi agli: «Preparatevi amoltiper la vendita negli Stati Uniti. Isuinon americani scatteranno il 2».Le associazioni agricole chiedono intervento UeParole che lasciano pochi dubbi e che fanno ripiombare nello sconforto glie i viticoltori europei, già alle prese con un periodo non facilissimo. Secondo quanto aveva affermato nei giorni scorsi lo stesso presidente americano, le tariffe dovrebbero essere del 25%: una vera stangata per l’agroalimentare italiano quantificato da Coldiretti in 2 miliardi di euro.