Ilgiorno.it - Dai Visconti ai Giochi tra scacchi e sport

tranel Castello e nel Parco Visconteo“ è il progetto finanziato nell’ambito del bando Olimpiadi della cultura promosso dalla Regione per valorizzare il patrimonio storico e culturale di Pavia intrecciando tradizione, storia e spirito dei. L’iniziativa si sviluppa lungo due direttrici: “nel Medioevo: glialla corte deie oggi, “Correre nella storia: la praticaiva nei luoghi della battaglia di Pavia nel suo cinquecentenario“. La prima è un omaggio alla storica passione deiper gliolimpico dal 1924: comprende un torneo internazionale al Castello, unaera in costume durante il Palio del Ticino, una mostra diere internazionali e visite guidate alla torre. La seconda direttrice propone un’esperienza che uniscee cultura nei luoghi della battaglia di Pavia con percorsi culturali pensati per la visita “di corsa“, manifestazioni podistiche competitive e non, creazione di postazioni culturali.