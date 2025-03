Udinetoday.it - Dai social al palco: a Udine Edoardo Prati, il "Barbero di TikTok"

Leggi su Udinetoday.it

Daial teatro, passando per la televisione., ospite fisso di “Che Tempo che fa”, è un giovanissimo appassionato di studi classici, che ha trovato un modo innovativo e dinamico per condividere la passione per i grandi classici della letteratura. Il suo talento è quello di.