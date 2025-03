Ilrestodelcarlino.it - Da Urbino Capoluogo il mondo del restauro con le nuove tecniche

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ildelè stato protagonista dell’ultimo incontro promosso dall’associazione. Ospite d’eccezione, la docente di chimica dei beni culturali Silvia Prati, dell’università di Bologna. "La nostra sfida quotidiana – ha detto Parti – è preservare ciò che sta sotto lo strato da eliminare nei restauri, parliamo di decimi di millimetri. Per questo nel corso dei decenni sono varie le metodologie messe a punto, e ancor oggi se ne trovano sempre di: l’ultima è l’inserimento di nanoparticelle ottenute dalle seppie, che se esposte a luce aumentano la temperatura, e quindi favoriscono l’ammorbidimento dello strato da rimuovere, un aiuto spesso fondamentale per agire al meglio su opere delicate. Infine, la chimica può aiutare nell’attribuzione dei dipinti: un esempio su tutti, gli Uomini Illustri dello Studiolo, che si è scoperto essere stati dipinti a più mani, quindi sia da Berruguete sia da Giusto di Gand, per aver ritrovato nelle tavole zone con strati di colore diversi, cosa a occhio nudo impossibile da rilevare".