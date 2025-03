.com - Da Real-Atletico a Psv-Arsenal, dove vedere gli ottavi di Champions League

toc (Adnkronos) – Torna lacon l’andata deglidi finale. Oggi, martedì 4 marzo, spettacolo assicurato con il derbyMadrid-Madrid, ma anche con Club Brugge-Aston Villa, Psv-Eindhoven-e Borussia Dortmund-Lilla. Fari puntati sul big match del Bernabeu tra i Blancos di Carlo Ancelotti e i Colchoneros di Diego Simeone, protagonisti negli ultimi anni di confronti infuocati. In Spagna e in Europa. Dopo aver superato il Manchester City di Guardiola ai playoff, ilè atteso dal derby contro l’. La squadra di Simeone si è qualificata aglidella massima competizione europea grazie al quinto posto nella fase campionato. Grande attesa anche per la sfida tra la sorpresa Psv, che ha eliminato la Juve negli spareggi, e l’di Arteta.