Da frutta e verdura all'elettronica, così i dazi di Trump faranno salire i prezzi per i consumatori Usa. "Per le auto rincari fino a 12mila dollari"

Saranno istatunitensi a pagare lo scotto deicon cui il presidente Usa Donaldvuol “punire” Messico, Canada e Cina per l’export negli Usa del fentanyl o delle sue componenti chimiche e l’immigrazione clandestina. Il meccanismo è semplice: le tariffe sono l’equivalente di una tassa sui beni importati, ma le aziende produttrici tendono a pagarne solo una parte e scaricare il resto sull’acquirente sotto forma dipiù alti. Per questa via la guerra commerciale avviata dal tycoon rischia di riaccendere l’inflazione, che già a gennaio è aumentata più delle attese (+0,5% sul mese precedente e +3% anno su anno) rendendo più complicate le decisioni della Federal reserve sui futuri tagli dei tassi di interesse auspicati dalla Casa Bianca.stesso è evidentemente consapevole delle incognite, se un mese fa ha ammesso di aspettarsi “some pain” (“un po’ di dolore) per gli americani pur aggiungendo che “ne varrà la pena” perché è convinto, contro ogni evidenza economica, che con i proventi deipotrà ridurre o eliminare l’imposta sul reddito personale.