Calciomercato.it - Da Frattesi a Ricci: quasi 40 milioni e ribaltone Inter a centrocampo | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Potrebbe esserci un corposo restyling neldei nerazzurri nel prossimo mercato estivoL’è l’unica squadra italiana rimasta impegnata su tre fronti e dopo l’1-1 nello scontro scudetto in casa del Napoli e attesa domani dalla trasferta di Champions League contro il Feyenoord.Samuele(LaPresse) – Calciomercato.itI nerazzurri puntano ad arrivare in fondo in tutte le competizioni, compresa la Coppa Italia dove incroceranno i cugini del Milan nel doppio derby in semifinale. Simone Inzaghi deve far fronte a un periodo di forma non particolarmente brillante die suoi big, oltre all’emergenza infortuni sulle corsie laterali. L’allenatore piacentino dovrà fare di necessità virtù nelle prossime uscite, mentre la dirigenza di Viale della Liberazione ha già iniziato a panificare le strategie di mercato per la prossima estate.