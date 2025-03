Quifinanza.it - Crypto sulle montagne russe: il ruolo di Trump

Il Bitcoin ha perso quasi il 10% nelle ultime 24 ore a quota 84 mila dollari, complice anche il tonfo di Wall Street dopo l’entrata in vigore dei dazi statunitensi su Canada, Messico e Cina, rimangiandosi i guadagni che aveva registrato dopo l’annuncio di domenica di Donaldsulla creazione di una riserva strategica di.Cosa ha dettoIl presidente degli Stati Uniti Donaldha annunciato domenica sui social media i nomi di cinque asset digitali che prevede di includere in una nuova riserva strategica di criptovalute degli Stati Uniti, facendo aumentare vertiginosamente il valore di mercato di ciascuno di essi.“Una riserva crittografica statunitense eleverà questo settore critico dopo anni di attacchi corrotti da parte dell’amministrazione Biden, motivo per cui il mio ordine esecutivorisorse digitali ha ordinato al gruppo di lavoro presidenziale di procedere con una riserva strategica crittografica che includa XRP, SOL e ADA – ha scritto su Truth Social – Mi assicurerò che gli Stati Uniti siano la capitale crittografica del mondo.