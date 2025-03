Ilprimatonazionale.it - Cronache di Concertocrazia, molto più di un concerto “alternativo”

Roma, 4 mar – Questioni nazionali e respiro continentale, energie centripete e forza tranquilla. Non venga tratto in inganno il lettore: stiamo parlando di musica e non (direttamente) di politica. O forse no. Siamo in Emilia-Romagna, dove nei giorni scorsi – e in particolar modo nelle terre che furono del Ducato – si è tanto discusso di, l’evento sonoro organizzato dai ragazzi del Bastione di Parma. Sabato scorso eravamo in zona, giusta occasione per prendere appunti. Su chi c’era e chi contestava. Le contromanifestazioni antifascistePartiamo dai secondi. Ovvero dalla stessa fazione che tra una cinquantina di giorni tornerà a raccontarsi di come il 25 aprile sia divisivo solamente per chi la può pensare diversamente da Anpi e compagnia cantante. Prima considerazione: l’antifascismo è ancora un collante? A quanto pare no.