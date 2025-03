Cristiano Cannarsa | l’a d di Sogei indagato per tentato peculato

Leggi su Open.online

L’amministratore delegato didalla Procura di Roma per. Il procedimento è quello che negli scorsi mesi ha portato all’arresto dell’ex ad Paolino Iorio, finito in carcere per corruzione mentre intascava una mazzetta da 15 mila euro da un imprenditore. In base a quanto si apprende la Guardia di Finanza sta effettuando una serie di perquisizioni presso l’abitazione die i suoi uffici. Il procedimento è coordinato dal pm Lorenzo Del Giudice.L'articolo: l’a.d. diperproviene da Open.