Crisi dell’auto lo sgambetto dell’Ue a Elon Musk | il rinvio delle multe ai produttori è un problema per Tesla

L’apertura della Commissione europea sulleper le case automobilistiche fa contenti tutti i costruttori del Vecchio Continente, ad eccezione di uno:. L’azienda fondata daincassa ogni anno miliardi di dollari dai competitor proprio grazie alla cessione dei «crediti di CO2», ma la novità annunciata da Bruxelles rischia di far mancare auna parte consistente dei propri introiti. Domani, mercoledì 5 marzo, Ursula von der Leyen presenterà la strategia Ue per il comparto auto, che – come anticipato nei giorni scorsi – includerà anche regole più flessibili sulleper i costruttori che non rispettano i tagli alle emissioni di CO2. L’esecutivo Ue ha annunciato che proporrà di rendere gli obiettivi green triennali, e non più annuali, così da «dare più respiro» alle aziende del settore.