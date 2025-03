Lettera43.it - Criptovalute, quando vanno dichiarate e cosa succede se non si dichiarano

In Italia lenon hanno corso legale, pertanto non devono essere obbligatoriamente per legge accettate per l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie. Tuttavia, è possibile nel nostro Paese acquistare, utilizzare e accettare denaro virtuale per la compravendita di beni e servizi su tutto il territorio nazionale. Bisogna però dichiarare le crypto? La risposta è sì. La Legge di Bilancio 2025 ha confermato l’imposta sulle plusvalenze (il profitto ottenuto dalla vendita) al 26 per cento in quanto redditi diversi di natura finanziaria: a decorrere dall’1 gennaio 2026 l’aliquota salirà al 33 per cento. Eliminata però a decorrere dal primo giorno dell’anno in corso la no tax area fino a 2 mila euro, ampliando così la platea di soggetti coinvolti: l’esenzione rimane valida solo per gli anni fiscali precedenti.