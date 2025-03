Crema solare l’alleato fondamentale per la tua pelle

Leggi su Ilfaroonline.it

Sono in tanti a pensare che lavada utilizzata solo all’inizio delle vacanze estive per proteggersi dall’azione dei raggi solari. In realtà laricopre un ruolo molto più importante di questo. Le creme solari , infatti, sono prodotti che proteggono ladall’esposizione dei raggi ultravioletti, detti raggi UV, che possono causare danni permanenti: dai semplici inestetismi fino a patologie più gravi: rughe, melasmi, cheratosi attiniche e addirittura il melanoma.Raggi UVA e Raggi UVBI raggisi distinguono in UVA e UVB.I raggi UVA sono il 95% dei raggi ultravioletti che sono presenti tutto l’anno che possono attraversare nuvole e superfici di vetro e provocano la perdita dell’elasticità e del tono della(che causano i primi segni dell’invecchiamento); mentre i raggi UVB possono essere filtrati dalle nuvole e provocano ad esempio eritemi solari e scottature.