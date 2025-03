Lapresse.it - Costa Concordia, semilibertà a Schettino: udienza rinviata ad aprile

È stataal prossimo 8l’, davanti al tribunale di Sorveglianza di Roma, per discutere la concessione dellaall’ex comandante della, Francescocondannato a 16 anniEra stato condannato a 16 anni di reclusione per il naufragio davanti all’isola del Giglio in Toscana, avvenuto la notte del 12 gennaio del 2012, dove morirono 32 persone e un centinaio di passeggeri rimasero feriti.LaSe i giudici decideranno di concedere il beneficio della, l’ex comandante potrà uscire dal penitenziario durante il giorno per andare a lavorare.L’è stataperché il giudice incaricato della discussione è cambiato e il nuovo magistrato assegnato dovrà studiare il fascicolo. La condanna divenne definitiva nel 2017 e attualmenteè detenuto nel carcere romano di Rebibbia.