Lapresse.it - Costa Concordia, legale Schettino chiede semilibertà: “I familiari? Tutti hanno ragione, anche lui ha sofferto”

Leggi su Lapresse.it

Rinviata all’8 aprile la decisione dei giudici sulla richiesta diavanzata dalla difesa dell’ex comandante dellaFrancesco. L’uomo è in carcere dal 2017 dopo la conferma in Cassazione della condanna per le responsabilità nel naufragio, avvenuto nel 2012, della nave da crociera nelle acque dell’Isola del Giglio in cui morirono 32 persone.Davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma l’avvocata diPaola Astarita parla alla stampa del rinvio deciso dai giudici e della situazione dell’ex comandante: “A causa di un cambio di relatore che dovrà avere il tempo di leggere tutto il fascicolo, il giudice di sorveglianza ha ritenuto di dover rinviare l’udienza all’8 aprile. Noi riteniamo sia stato giusto e abbiamo accettato”.“La pena scontata sin qui da? Certamente è più della metà della pena comminata, 9 anni e cinque mesi.