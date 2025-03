Formiche.net - Così Trump prova a sganciare la Russia dalla Cina. Parola di Rubio

Leggi su Formiche.net

L’amministrazione di Donaldsta cercando di inserire lo scontro con Volodymyr Zelensky in una narrazione più ampia di grand strategy, riducendolo a un inciampo tattico – o un danno collaterale accettabile – all’interno della competizione tra grandi potenze. La vera partita, infatti, è tra Stati Uniti e, e in questo contesto il rapporto tra Mosca e Pechino diventa un elemento chiave della strategia di Washington.Lo aveva già anticipato il segretario di Stato Marco, secondo cui l’obiettivo diè evitare che la Mosca diventi un “junior partner” di Pechino, ovvero uno Stato subordinato agli interessi cinesi. In un’intervista Breitbart News, sito simbolo dell’alt-right proto-iana,ha tracciato un parallelismo con la strategia di Richard Nixon negli anni ’70: se allora gli Stati Uniti riuscirono a staccare ladall’U, oggi l’amministrazionevorrebbe fare lo stesso con la, sottraendola all’influenza cinese.