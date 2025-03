«Così mio figlio si è ucciso per gli hater online»

Leggi su Open.online

Vincent Plicchi è morto suicida in diretta social il 12 ottobre 2023. Aveva 23 anni ed era una star di TikTok grazie al cosplay di un personaggio dei videogame. Ma poi aveva dovuto affrontare una shitstorm. Per questo si è tolto la vita, secondo il padre Matteo. Anche se l’inchiesta per istigazione al suicidio è stata archiviata. «Sono basito. Oggi ero andato al cimitero da Vincent, perché mi aiutasse con un po’ fortuna. Invece, sprofondiamo nei tecnicismi del diritto. Non sono un giudice, ma leggendo il dispositivo trovo cose che non sono assolutamente corrette», dice oggi in un’intervista a La Stampa.Una grandissima cazzataMatteo Plicchi dice a Filippo Fiorini che il dispositivo dell’archiviazione contiene «una grandissima cazzata» nella parte in cui dice che “non v’è la prova, né la stessa pare acquisibile altrove, che gli autori dei messaggi e dei commenti contestati fossero realmente consapevoli del fatto che tali atteggiamenti avrebbero potuto spingere il giovane Vincent all’estremo gesto”.