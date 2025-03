Thesocialpost.it - Cos’ha Donald Trump alla gamba? Angoscia e speculazioni dopo un video inquietante

Leggi su Thesocialpost.it

Unpubblicato su X ha scatenato discussioni sulla salute di. Le immagini mostrano l’ex presidente degli Stati Uniti mentre entra nell’Hotel Fort Des Moines, in Iowa. Alcuni utenti sostengono che trascini ladestra, ipotizzando problemi di mobilità. Non ci sono conferme ufficiali su un eventuale peggioramento delle sue condizioni di salute.Leggi anche: Ucraina,sospende tutti gli aiuti militari a Kiev. Le Pen: “Decisione brutale”Il precedentedisul campo da golfil mistero della mano maculata, un altro filmato ha attirato l’attenzione. Un’immagine dimentre gioca a golf nel suo resort di Palm Beach, in Florida, ha suscitato nuove domande. Il, diventato virale sui social, lo mostra scendere dgolf cart con un movimento innaturale delladestra.