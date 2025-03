Cosenza avvocato accoltellato all’addome nel suo studio | il responsabile si è costituito

Leggi su Open.online

Si è consegnato alla Questura dil’uomo che oggi, martedì 4 marzo, avrebbeunnel suodi via Nazionale a Corigliano-Rossano, in provincia di. La sua identità al momento non è nota ma pare confermata la prima ipotesi degli inquirenti, che fin dall’inizio hanno creduto che la pista più probabile fosse quella di un cliente “scontento” al termine di un appuntamento. A ferire l’Nicola Morrone, 53 anni, sarebbe infatti stato una persona con cui il civilista e penalista aveva un appuntamento. Stando a quanto l’uomo ha confessato alle forze dell’ordine, i due si sarebbero incontrati per motivi «legati alla attività professionale» di Morrone. Nel corso del colloquio, però, il ciente avrebbe estratto un coltello che nascondeva in tasca e avrebbe colpitoil legale, per poi scappare.