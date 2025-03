Cosenza avvocato accoltellato all’addome nel suo studio | è in gravi condizioni

Leggi su Open.online

Un avvocato è stato accoltellato nel suo studio di via Nazionale a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, e sarebbe in gravi condizioni. Al momento la polizia non esclude nessuna ipotesi e si sta ancora cercando di far luce sulle cause e sulle modalità del ferimento. Secondo gli inquirenti, però, la più probabile è che a colpire l'avvocato Natale Morrone, di 53 anni, sia stato un cliente con cui l'avvocato civilista e penalista aveva concordato un appuntamento. Da lì, dopo l'accoltellamento, il cliente sarebbe scappato. Morrone è stato soccorso dal personale del 118 per poi essere trasferito in elisoccorso all'ospedale di Cosenza, dove è attualmente ricoverato. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.