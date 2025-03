News.robadadonne.it - Cos’è lo stalking genitoriale protagonista di una recente proposta di legge

Unadiche va oltre la “sindrome da alienazione parentale“, di cui la Cassazione ha evidenziato la mancanza di fondamenti scientifici e che cerca di porre fine ai contrasti tra genitori separati in nome del benessere dei figli; di iniziativa popolare, è stata presentata a Milano negli scorsi giorni e depositata presso la Cassazione dal Comitato genitori per i figli, e parla di, allo scopo di riconoscere e contrastare il “malsano comportamento atto a contrastare la frequentazione con i figli con l’altro genitore, individuando pene chiare ed efficaci – sinel comunicato di presentazione – La problematica è stringente in quanto numerose coppie di genitori separati spesso usano i figli come mezzi per la loro conflittualità manipolandoli nella relazione e impedendo loro, volenti per pressione psicologica o nolenti, la regolarità della frequentazione con l’altro genitore”.