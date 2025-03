Quifinanza.it - Cos’è la norma Cristiano Ronaldo, ha portato 4.500 super ricchi in Italia

Leggi su Quifinanza.it

è ormai da tempo solo un ricordo, piacevole o meno, per i tifosi della Juventus. Diverso è il discorso sulla famosa, amata e odiata, agevolazione attiradi cui si può trarre attualmente un bilancio. L’introduzione della “CR7” hainun numero significativo di residenti facoltosi, con effetti evidenti soprattutto a Milano. L’agevolazione ha favorito l’arrivo di nuovi capitali e investimenti, contribuendo a rafforzare il ruolo del Paese nel mercato del lusso e della finanza. La misura però non è tutta rose e fiori e continua a essere oggetto di dibattito per il suo trattamento fiscale privilegiato. Merita un approfondimento più dettagliato su come funziona e gli effetti pratici per il nostro Paese.La cosiddetta “CR7” è una misura fiscale introdotta innel 2017, con l’obiettivo di attrarre soggetti ad alto reddito nel Paese.