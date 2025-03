Quotidiano.net - Cos’è il ReArm Europe: i 5 punti del piano di von der Leyen per il riarmo in Ue

Leggi su Quotidiano.net

Bruxelles, 4 marzo 2025 - L’Europa accelera dopo la decisione degli Usa di sospendere l’invio di armi all’Ucraina, sperando che il leader ucraino Zelensky capitoli di fronte all’impossibilità di proseguire la guerra con la Russia senza il fondamentale contributo degli Stati Uniti. Così la presidente della Commissionea, Ursula von der, ha presentato alla stampa il suoin cinqueperl'Europa, il, esposto in una lettera inviata oggi ai capi di Stato o di Governo dei Ventisette in vista del vertice straordinario di giovedì. Dovrebbero mobilitare in totale 800 miliardi di euro. Il primo punto delè l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale del Patto di stabilità per permettere agli Stati membri di poter spendere per la difesa anche sforando il 3% del deficit.