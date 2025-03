Quotidiano.net - Cos’è il Qatargate, l’inchiesta su presunte tangenti e corruzione nel Parlamento Europeo

Bruxelles, 4 marzo 2025 – La richiesta avanzata aldalla procura federale del Belgio, di revoca dell'immunità per le eurodeputate del Pd Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini, ha riacceso i riflettori sul, lo scandalo giudiziario sul presunto giro illecito di denaro tra Bruxelles, Doha e Rabat che nel 2022 si è abbattuto sulle istituzioni europee. Il termine rimanda al Qatar, proprio perché le indagini principali riguardanoarrivate dal piccolo emirato sul Golfo per influenzare e determinare a proprio favore la politica dell'euroe rideterminare in positivo l'immagine dello stesso Paese arabo. Secondo il quadro probatorio ricostruito dagli inquirenti belgi, alcuni eurodeputati sarebbero stati pagati dal Qatar e dal Marocco per orientare le scelte di Bruxelles a favore di questi due Paesi.