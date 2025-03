Cultweb.it - Cos’è il déjà vu e perché alcune persone ne hanno più degli altri?

Ilvu è una sensazione fugace e misteriosa in cui si ha l’impressione di aver già vissuto un’esperienza, nonostante sia la prima volta che accade. Questo fenomeno affascina neuroscienziati e psicologi da decenni, portando a diverse teorie sulle sue cause e sulla ragione per cuilo sperimentano più frequentemente di altre.Il termine “vu” deriva dal francese e significa “già visto“. Si riferisce a una sensazione di familiarità inspiegabile e momentanea, che si verifica senza alcuna connessione con esperienze passate reali. Il fenomeno colpisce circa il 60-80% della popolazione almeno una volta nella vita e si manifesta più frequentemente nei giovani tra i 15 e i 25 anni.Rappresentazione delvu (fonte: Canva)Gli scienziati nonancora individuato una spiegazione univoca per ilvu, ma le teorie più accreditate sostengono che possa essere il risultato di un malfunzionamento temporaneo nella memoria a breve e lungo termine, in cui il cervello interpreta erroneamente un’esperienza nuova come familiare.