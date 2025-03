Liberoquotidiano.it - "Cosa vive ancora dentro di me": Vanessa Gravina, il doloroso ricordo di papà

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Ti rendi conto che un amore così grande continua ad esseredi te e ti protegge per tutto, ancor più della presenza terrena":, protagonista della fiction Rai Il Paradiso delle Signore, lo ha detto nello studio di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1 parlando della morte del padre, scomparso alcuni anni fa. "Con mio padre ho scoperto l'amore per la natura, ho scoperto il mondo - ha raccontato l'attrice - abbiamo scalato le montagne, vissuto il mondo animale. Tutte cose che vivonodi me e continuano ad esistere attraverso lui”., poi, ha parlato della sua carriera e degli ostacoli incontrati nel suo percorso: “Confermare il proprio talento significa superare un pregiudizio che spesso ti può relegare a ruoli sempre secondari rispetto agli uomini e anche per me è stato un percorso molto difficile.