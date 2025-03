Cosa mi ha detto nell’ultima telefonata Barbara Palombelli il retroscena su Eleonora Giorgi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nel giorno della scomparsa di, l'Italia intera si unisce nel dolore per la perdita di un'attrice che ha lasciato un segno indelebile nel cuore del pubblico. Tra i tanti omaggi, spicca quello di, che ha aperto la puntata di Forum con una toccante dedica alla sua amica scomparsa."Tutta l'Italia piange. Perché una commozione così universale? Perché con il suo coraggio, raccontando la malattia, ha insegnato come affrontare le prove più dure della vita, le terapie dolorose e la lunga attesa di un destino inevitabile" hala giornalista, visibilmente emozionata.Durante la puntata andata in onda lunedì 3 marzo,ha condiviso un momento particolarmente intimo della loro amicizia.