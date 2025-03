It.newsner.com - Cosa ha detto la Casa Bianca sul livido di Donald Trump

Leggi su It.newsner.com

Laha dato una spiegazione alquanto dubbia al grossoavvistato sulla mano del Presidenteall’inizio della settimana scorsa.L’incontro dicon il presidente francese Emmanuel Macron di lunedì 24 febbraio ha fatto notizia per i motivi più disparati. Tuttavia, all’indomani dell’incontro, è stato undall’aspetto sgradevole sulla zampa del presidente a suscitare commenti sui social media.Dopo che una foto ravvicinata del– che copre un’ampia zona del dorso della mano destra di– ha fatto il giro di Internet, si è aperta una discussione. Molti sono intervenuti per condividere ciò che ritengono possa aver causato una simile ferita, ma il sentimento principale è stato quello della preoccupazione.La domanda sulla bocca di tutti era la seguente: Ilè legato a un problema di salute del Presidente che è stato tenuto nascosto?Inutile dire che tutto ciò che si legge sui social media deve essere considerato una congettura, a meno che non ci siano prove sostanziali a sostegno.