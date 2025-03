Metropolitanmagazine.it - Cosa ci raccontano gli Oscar 2025 sul nostro cinema e su quello americano

Anche quest’anno, come ogni sacrosanta annata, ci si sveglia la mattina seguente aglie ognuno ha qualda dire. C’è chi è contento (come Mikey Madison), chi un po’ meno (come Jeremy Strong) e chi grida al complotto. Insomma, questa sarà una classica settimana post. E, mentre nei loro salottini sedicenti esperti cinefili altresì definibili “dinosauri” definiscono Anora come un “filmetto, una commediola di cui ci dimenticheremo tra poco“, la pellicola diretta da Sean Baker si porta a casa tutti i premi più importanti, segno di come le nuove generazioni abbiano una voglia immensa di emergere e di raccontare storie. Alla faccia di chi pensa che ilsia appannaggio della vecchia guardia e solo tecnica e calcolo sterile. Ma, al di la della polemica “giurassica”, gli, come ogni anno, ciil tipo di Americatografica che ci ritroviamo davanti.