Lanazione.it - Cortona, mezzo milione per l’occupazione e la formazione delle persone più fragili

Arezzo, 4 marzo 2025 –pere lapiùAl via il progetto «Slin, Senza lasciare indietro nessuno - Valdichiana»: programma triennale per centoIl Comune diha ottenuto oltre 550mila euro per il progetto «Slin Valdichiana». L’obiettivo di questa iniziativa è di migliorare l’occupabilitàpiù, in carico ai servizi socio sanitari territoriali, permettendo loro di avviarsi verso un percorso di inserimento lavorativo attraverso l’attivazione di tirocini di orientamento,e inserimento/reinserimento da realizzarsi in realtà pubbliche e private. «Il progetto - spiega l’assessore alle Politiche sociali, Lucia Lupetti - nasce dalla volontà dei soggetti che a vario titolo gestiscono, nel territorio della zona socio-sanitaria della Valdichiana Aretina, le infrastrutture istituzionali, i processi e i progetti finalizzati all’accompagnamento al lavoro dei soggetti, di definire processi di governance e di gestioneattività con l’obiettivo di massimizzare l’individuazione di opportunità per leprese in carico e ottimizzare la gestione degli interventi».