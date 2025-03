Lanazione.it - Corte dei Conti, “Meno sentenze e condanne. Toscana regione virtuosa”

Firenze, 4 marzo 2025 – Calano drasticamente inledi condanna per responsabilità erariale e il loro importo complessivo. Nel 2024 la sezione giurisdizionale regionale ha definito 65 giudizi in materia contabile contro le 277 del 2023 e le 211 del 2022, portando a sanzioni per un ammontare di oltre 2,5 milioni in decisa riduzione rispetto agli 11,39 milioni e ai 5,99 milioni del biennio precedente. Il controvalore delleraggiunge i tre milioni, comprendendo i riti abbreviati. A incidere su questo dato che a prima vista si presenta eclatante sono stati soprattutto due fattori: a spiegarlo è il presidente della sezione regionale giurisdizionale delladeiin, Angelo Bax, parlando coi giornalisti a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario.