Viterbotoday.it - Corsi sul primo soccorso e utilizzo del defibrillatore a Vitorchiano

Leggi su Viterbotoday.it

Un nuovo corso di Bls-D (Basic Life Support Defibrillation) e uno di, gratuiti e rivolti a tutti i cittadini che vogliono acquisire una formazione specifica per affrontare potenziali situazioni di emergenza cardiaca e per l'dei dispositivi Dae (defibrillatori), sono in.