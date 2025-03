Formiche.net - Corsa alla Luna, la sfida arriva da Mosca e Pechino. L’Intelligence fa il punto sullo spazio

La competizione spaziale è sempre più intensa e strategica, e nonostante sia il settore privato a guidare l’innovazione, il ruolo dei governi resta fondamentale per garantire sicurezza, regolamentazione e investimenti. È il quadro che emerge dRelazione annuale 2024 sulla politica dell’informazione per la sicurezza che il comparto Intelligence del nostro Paese ha presentato al Parlamento. Un’intera sezione, con tanto di approfondimenti grafici, è stata dedicata proprio a quanto sta accadendo oltre l’atmosfera, definendola una vera e propria “nuovaallo”. La Relazione, in particolare, evidenzia come oggi lonon sia solo in terreno di competizione tra Superpotenze, come lo fu nell’era della Guerra fredda, ma è ormai diventato un pilastro della crescita economica globale.