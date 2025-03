Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Il Napoli cerca gol scudetto”

Leggi su Napolipiu.com

: “Ilgol”">Ilche punta lo, inseguendo l’Inter endo di mantenere l’Atalanta a distanza, è una squadra da studiare: anima guerriera, equilibrio zen, risorse infinite. Antonio Conte, pur non avendo a disposizione un attacco straripante come le dirette rivali, è riuscito a bilanciare il sistema al punto da azzerare il gap realizzativo e, soprattutto, a motivare anche chi gioca meno, fino a renderlo decisivo. L’ultimo esempio? Billing, match-winner a sorpresa.Come sottolineato da Fabio Mandarini –, la stagione delpuò essere raccontata come un capolavoro tattico e gestionale. Il dato sui gol segnati lo conferma: 43 reti in 27 giornate, un bottino che lo colloca al quinto posto del campionato dietro Inter, Atalanta, Lazio e Juventus.